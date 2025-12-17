Приставы взыскивают со Смольянинова* долги за неоплату штрафов

В ноябре судебный участок района Коньково в столице оштрафовал артиста на три тысячи рублей и пять тысяч рублей за неоплату в срок автомобильных штрафов, а потом удвоил эту сумму за уклонение от исполнения административного наказания. Сумма штрафов увеличилась до шести тысяч рублей и 10 тысяч рублей соответственно. Указывалось, что Смольянинов* не оплатил парковку и проезд по платной дороге.