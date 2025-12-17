Приставы взыскивают со Смольянинова* долги за неоплату штрафов

Приставы начали принудительно взыскивать с актера Артура Смольянинова* долг в 16 тысяч рублей за неоплату в срок штрафов. Это следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В ноябре судебный участок района Коньково в столице оштрафовал артиста на три тысячи рублей и пять тысяч рублей за неоплату в срок автомобильных штрафов, а потом удвоил эту сумму за уклонение от исполнения административного наказания. Сумма штрафов увеличилась до шести тысяч рублей и 10 тысяч рублей соответственно. Указывалось, что Смольянинов* не оплатил парковку и проезд по платной дороге.
19 ноября и 21 ноября на него завели два исполнительных производства, по которым с актера взыскиваются «задолженности по исполнительным документам» на шесть тысяч рублей и 10 тысяч рублей.
Также, по данным на 16 декабря, с артиста с 25 сентября взыскивают «задолженность по кредитным платежам» на 95 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма его долга составляет 111 тысяч рублей, сказано в статье.
Черемушкинский районный суд оштрафовал на 40 тысяч рублей Смольянинова*. Его признали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.