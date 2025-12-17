Российские хакеры слили данные о расположении ВСУ в зоне СВО

Российские хакеры слили данные о расположении ВСУ на фронте.
Хакерская группировка KillNet обнародовала данные о расположении позиций ВСУ в зоне СВО на своей интерактивной карте Matrix. Об этом журналистам рассказал один из участников объединения.
«После взлома данных в нашу интерактивную карту были добавлены все данные ВСУ, известные нам сегодня. Это координаты размещения складов и техники в городах, архивов штабов и подразделений, расположения авиации, военные досье на солдат ВСУ, ТТХ военной техники ВСУ», — сказал хакер в беседе с РИА Новости.
Он уточнил, что на карту интегрированы сведения спутниковой разведки в формате 3D-моделирования местности. Кроме того, использованы результаты утечек украинских компаний и госструктур. Общий объем загруженных массивов, по словам собеседника агентства, составил 17,8 терабайта. Эти данные распределены по слоям и категориям объектов, что позволяет фильтровать цели по типу и назначению.
Хакер рассказал, что бойцы и командование российских войск, используя Matrix, могут в один клик получить информацию о производственных мощностях украинских военных заводов, их логистике и персонале. В систему также внесены списки военнослужащих, планы и документы военных штабов ВСУ.
Ранее российские хакерские группировки Beregini, KillNet и «Кибер Серп» уже передавали в СМИ списки украинских военных, которых сочли причастными к атакам безэкипажных катеров на танкеры в Черном море, включая российский MIDVOLGA-2. Тогда сообщалось, что данные о личном составе ВМС Украины были получены после взлома компьютера командования и аккаунта украинского военного из одесского пункта управления БПЛА. Ранее также были взломаны украинские порты Одессы и Николаева.