Два человека пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ по Славянскому району

В Славянском районе Краснодарского края пострадали два человека в результате падения обломков украинских дронов. Повреждены как минимум пять частных домов. Об этом сообщили в региональном Оперативном штабе.

Обломки дронов были обнаружены в частном секторе Славянска-на-Кубани и в посёлке Прибрежный. В отдельных зданиях выбиты окна, повреждены крыши, отмечены сбои в электроснабжении. Свидетели сообщили Telegram-каналу SHOT, что атака продолжалась около трёх часов, прозвучало не менее 18 взрывов. После падения обломков в Славянске-на-Кубани начался пожар.

Кроме того, фрагменты беспилотников упали и в Красноармейском районе по девяти адресам. Обломки рухнули в станице Чебургольской и хуторах Протичка и Крижановский. В частных домах выбиты окна и двери, повреждены хозяйственные постройки, навесы и гаражи, также пострадало складское здание. Пострадавших нет, на местах происшествия работают экстренные службы.

Напомним, в 00:45 по московскому времени в Славянском районе Краснодарского края сработали системы противовоздушной обороны. Очевидцы сообщали о взрывах и вспышках в небе, а также о зареве от возможного пожара в одном из населённых пунктов. Ранее сообщалось о дрон-атаках на Ейск, Саратов и Энгельс. На фоне происходящего в аэропорту Краснодара введены временные ограничения на полёты.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

