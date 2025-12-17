Ричмонд
Два человека ранены в результате атаки дронов ВСУ по Славянскому району

Два человека ранены в результате атаки украинских беспилотников по Славянскому району Краснодарского края. Пострадавшие доставлены в местную больницу. Об этом в среду, 17 декабря, сообщили в региональном Оперштабе.

— Повреждены пять жилых домов. Обломки дрона обнаружены в частном секторе Славянска-на-Кубани и поселке Прибрежный. В некоторых домах повреждены кровли и выбиты окна. В районном центре зафиксированы повреждения на сетях электроснабжения, — сказано в Telegram-канале Оперштаба.

В настоящее время на местах работают оперативные и специальные службы.

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в Славянском районе Краснодарского края. Силы противовоздушной обороны уничтожали воздушные цели, написал Telegram-канал Shot.

В эту же ночь взрывы прозвучали в пригороде Ейска Краснодарского края. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку украинских беспилотников, сообщил Telegram-канал Shot.