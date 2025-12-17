В Новосибирске пятерых мужчин арестовали за похищение и пытки ради денег

По версии следствия, 6 декабря 2025 года в вечернее время Рыбин Валерий, Бобриков Кирилл, Вальгер Сергей и Горяев Сергей, находясь в СНТ «Поляна» Первомайского района Новосибирска, с применением насилия похитили потерпевшего, мужчину 2000 года рождения. «Данные лица были доставлены в помещение гаража на ул. Вересаева Первомайского района г. Новосибирска с целью дальнейшего вымогательства денежных средств», — сообщается в пресс-релизе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Ночью с 6 на 7 декабря обвиняемые продолжили свои преступные действия. «Нанесли потерпевшему множественные удары руками и ногами в область головы, туловища и конечностей, ударили молотком по пальцам правой ступни, сдавили плоскогубцами пальцы правой кисти, просверлили шуруповёртом правую ногу в области бедра, от чего потерпевший испытывал сильную физическую боль, и требовали от него передачи денежных средств в размере 400 000 рублей», — уточнили в пресс-службе.
В результате расследования, постановлениями суда, «Рыбин В. П., Бобрикову К. В., Вальгеру С. Д. и Калугину В. В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 06 февраля 2026 года, обвиняемому Горяеву С. С. — до 08 февраля 2026 года».