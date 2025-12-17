В Новосибирске пятерых мужчин арестовали за похищение и пытки ради денег

Ночью с 6 на 7 декабря обвиняемые продолжили свои преступные действия. «Нанесли потерпевшему множественные удары руками и ногами в область головы, туловища и конечностей, ударили молотком по пальцам правой ступни, сдавили плоскогубцами пальцы правой кисти, просверлили шуруповёртом правую ногу в области бедра, от чего потерпевший испытывал сильную физическую боль, и требовали от него передачи денежных средств в размере 400 000 рублей», — уточнили в пресс-службе.