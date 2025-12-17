В Омской области ищут водителя, сбившего двух девушек

ЧП произошло вчера, 16 декабря, около 16:30 в Павлоградке. Две девушки 16 и 17 лет переходили улицу Колхозную по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на них налетела машина. В результате наезда им потребовалась медицинская помощь, девушки госпитализированы.