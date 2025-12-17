Ричмонд
В Омской области ищут водителя, сбившего двух девушек

ЧП произошло в Павлоградском районе.

Источник: Комсомольская правда

Омская полиция разыскивает водителя, сбившего двух несовершеннолетних девушек. С места наезда он скрылся.

ЧП произошло вчера, 16 декабря, около 16:30 в Павлоградке. Две девушки 16 и 17 лет переходили улицу Колхозную по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на них налетела машина. В результате наезда им потребовалась медицинская помощь, девушки госпитализированы.

Предположительно, пешеходов сбил легковой автомобиль серебристого цвета. Всех, кто располагает информацией о данном ДТП или местонахождении водителя, просят сообщить об этом по телефонам: 79−37−92, 79−35−04 либо 102.