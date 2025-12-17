Ричмонд
В результате атаки БПЛА в Краснодарском крае пострадали два человека

В результате атаки украинских беспилотников на Кубани пострадали два человека, повреждения получил не менее пяти частных домов.

Источник: Аргументы и факты

Два человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, информирует оперштаб Краснодарского края.

По его данным, это произошло в Славянском районе региона. Кроме того, повреждены пять частных домов. Пострадавшие госпитализированы.

«В Славянском районе из-за падения обломков БПЛА пострадали два человека, повреждены не менее пяти частных домов. Раненых госпитализировали, им оказывают медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

В оперштабе рассказали, что фрагменты аппаратов противника оказались в частном секторе Славянска-на-Кубани, а также в населённом пункте Прибрежный, а ряде строений повреждены кровли, выбиты окна. В районном центре зарегистрированы повреждения на сетях электроснабжения.

«В Красноармейском районе по девяти адресам. Обломки БПЛА упали в станице Чебургольской, хуторах Протичка и Крижановский. В результате в частных домах выбило окна, двери, повреждены хозпостройка, навес, гараж, также пострадало здание склада. Во всех случаях пострадавших нет, на месте работают специальные и экстренные службы», — заявили в оперштабе.

Ранее сообщалось, что в Волгограде в районе двух домов упали обломки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в результате случившегося никто не пострадал.

