Под Омском разыскивают сбившего двух подростков на пешеходном переходе

«Предварительно установлено, что не установленный водитель автомобиля (предположительно легковой автомобиль серебристого цвета), в деревне Павлоградка на улице Колхозная, допустил наезд на двух пешеходов — девушек 16 и 17 лет, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся с места происшествия», — поясняют о случившемся в правоохранительных органах.
Уточняется, что юным сельчанкам потребовалась помощь медиков, их состояние не раскрывается.
Отметим, с наступлением зимы розыск водителей, скрывшихся с мест дорожно-транспортных происшествий запускался неоднократно. Так, 2 декабря 2025 года сообщалось о сбитом на перекрестке Кирова и 1-й Железнодорожной в Омске 15-летнем подростке, а 10 декабря — о скрывшемся водителе большегруза, попавшего в ДТП на участке трассы «Тюмень-Омск» в границах Любинского района.