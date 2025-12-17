Под Омском разыскивают сбившего двух подростков на пешеходном переходе

«Предварительно установлено, что не установленный водитель автомобиля (предположительно легковой автомобиль серебристого цвета), в деревне Павлоградка на улице Колхозная, допустил наезд на двух пешеходов — девушек 16 и 17 лет, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся с места происшествия», — поясняют о случившемся в правоохранительных органах.