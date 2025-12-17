Ричмонд
СК завел дело после стрельбы по окнам квартир в Красноярске

Следователи возбудили уголовное дело после ночного инцидента в Красноярске, где горожанин, поссорившийся с женой, открыл огонь из ружья по многоквартирному дому.

Источник: Российская газета

Речь идет о покушении на убийство нескольких человек общеопасным способом из хулиганских побуждений. Глава Следственного комитета затребовал от красноярских коллег доклад об уголовном деле, проинформировали в региональном главке ведомства.

По данным правоохранителей, поздно вечером 15 декабря нетрезвый 39-летний житель краевого центра в частном доме на улице Любы Шевцовой поссорился с женой. Когда она выбежала во двор, супруг последовал за ней и дважды выстрелил из ружья по дому на улице Караульной, разбив окна квартир. Их жильцы не пострадали.

Ранее сообщалось, что на место происшествия выезжали силовики разных ведомств, спецназ, руководители краевой и городской полиции. Предполагалось, что фигурант заперся в доме с ребенком, и рассматривалась версия захвата заложника.

В итоге мужчину задержали, решается вопрос об аресте. Горожанин отказался давать показания, следователи допрашивают его супругу.