СК завел дело после стрельбы по окнам квартир в Красноярске

Речь идет о покушении на убийство нескольких человек общеопасным способом из хулиганских побуждений. Глава Следственного комитета затребовал от красноярских коллег доклад об уголовном деле, проинформировали в региональном главке ведомства.
По данным правоохранителей, поздно вечером 15 декабря нетрезвый 39-летний житель краевого центра в частном доме на улице Любы Шевцовой поссорился с женой. Когда она выбежала во двор, супруг последовал за ней и дважды выстрелил из ружья по дому на улице Караульной, разбив окна квартир. Их жильцы не пострадали.
Ранее сообщалось, что на место происшествия выезжали силовики разных ведомств, спецназ, руководители краевой и городской полиции. Предполагалось, что фигурант заперся в доме с ребенком, и рассматривалась версия захвата заложника.
В итоге мужчину задержали, решается вопрос об аресте. Горожанин отказался давать показания, следователи допрашивают его супругу.