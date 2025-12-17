Алаудинов определил самое перспективное направление в зоне СВО для ВС РФ

«Мы потихоньку продвигаемся в направлении Сум. В самом сумском направление мы перспективы видим, так как это территория, которая по сути является для нас очень значимой», — заявил Алаудинов в беседе с РИА Новости. По его словам, бойцы ВС РФ продолжают давить на противника.