Алаудинов определил самое перспективное направление в зоне СВО для ВС РФ

Апти Алаудинов заявил, что ВС РФ держат инициативу в Сумской области.
Сумское направление стало одним из перспективных участков для продвижения российских войск, спецназ «Ахмат» и смежные подразделения группировки «Север» удерживают там инициативу. Об этом журналистам рассказал командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Именно на этом участке российские военные расширяют буферную зону.
«Мы потихоньку продвигаемся в направлении Сум. В самом сумском направление мы перспективы видим, так как это территория, которая по сути является для нас очень значимой», — заявил Алаудинов в беседе с РИА Новости. По его словам, бойцы ВС РФ продолжают давить на противника.
Ранее Алаудинов также уточнял, что бойцы спецназа «Ахмат» совместно с 15-м танковым полком группировки «Север» в ходе формирования буферной зоны в Сумской области изолировали часть подразделений ВСУ. По его словам, украинские военные делают ставку на применение беспилотников, чтобы сдержать продвижение российских сил, однако на этом направлении активно работает российская система радиоэлектронной борьбы.
В целом, по словам генерал-лейтенанта, ВСУ лишены логистики в Сумской области, передает телеканал «Царьград». Еще в мае российский президент Владимир Путин заявлял о создании буферной зоны на границе между Россией и Украиной.