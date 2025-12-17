В Приморье через суд взыскали больше 700 тысяч рублей с жителя Москвы

Прокуратура напоминает: нельзя передавать свои банковские карты и данные третьим лицам, даже за вознаграждение. А жителям края советуют быть осторожнее при звонках от незнакомцев и никогда не переводить деньги по их указанию — это один из самых распространенных способов мошенничества.