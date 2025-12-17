В Приморье через суд взыскали больше 700 тысяч рублей с жителя Москвы

В Приморском крае суд поставил точку в истории с хищением денег у пенсионера, который стал жертвой телефонных мошенников. Через прокуратуру удалось добиться возврата средств, ушедших на счет так называемого дроппера. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
В октябре 2024 года житель Красноармейского муниципального округа перевел больше 600 тысяч рублей на банковский счет, указанный мошенниками. Деньги поступили жителю Москвы, который предоставил свою банковскую карту для проведения незаконных операций и фактически стал посредником в этой схеме.
Прокурор Красноармейского района обратился в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.
Суд полностью поддержал требования. С учетом процентов с дроппера взыскали больше 700 тысяч рублей в пользу пенсионера. Исполнение решения суда находится на контроле.
Прокуратура напоминает: нельзя передавать свои банковские карты и данные третьим лицам, даже за вознаграждение. А жителям края советуют быть осторожнее при звонках от незнакомцев и никогда не переводить деньги по их указанию — это один из самых распространенных способов мошенничества.