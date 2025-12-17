Дело бывшего вице-президента РЖД Акулова о мошенничестве прекратили

Акулов и Воронин были арестованы в феврале 2023 года, позднее им изменили меру пресечения на запрет определенных действий. Первому вменяется в вину мошенничество в особо крупном размере и растрата в особо крупном размере, а второй проходит только по делу о растрате. 3 июля того же года оба фигуранта дела были переведены из СИЗО под домашний арест.