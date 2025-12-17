Выяснилось, что о Франции арестовали активы Google по иску России

Основанием для иска стало решение Арбитражного суда Москвы, принятое в рамках дела о банкротстве ООО «Гугл». В октябре 2023 года суд признал компанию банкротом и ввел конкурсное производство. В январе 2025 года было установлено, что перечисление около 9,5 млрд руб. дивидендов в адрес американской Google International LLC в 2021 году, а также уплата 500 млн руб. налогов с этой суммы были произведены незаконно.