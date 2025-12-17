Выяснилось, что о Франции арестовали активы Google по иску России

Российские попытки взыскать средства с американской корпорации Google начали давать результат за пределами страны. После Южно-Африканской Республики к процессу подключилась Франция: парижский суд наложил арест на активы техногиганта по делу российской «дочки» компании.
Как стало известно, суд в Париже готовится рассмотреть заявление ООО «Гугл» о взыскании с материнской структуры дивидендов на сумму 112 млн евро. Речь идет о средствах, которые, по версии истца, были незаконно выведены незадолго до банкротства российской компании. Чтобы исключить риск ухода от ответственности через банкротство французского подразделения, суд принял обеспечительные меры и арестовал активы Google France до окончания разбирательства. Соответствующий приказ был направлен компании 10 декабря.
Основанием для иска стало решение Арбитражного суда Москвы, принятое в рамках дела о банкротстве ООО «Гугл». В октябре 2023 года суд признал компанию банкротом и ввел конкурсное производство. В январе 2025 года было установлено, что перечисление около 9,5 млрд руб. дивидендов в адрес американской Google International LLC в 2021 году, а также уплата 500 млн руб. налогов с этой суммы были произведены незаконно.
Юристы подчеркивают, что речь идет не о политике, а о классическом корпоративном споре. По их словам, вывод средств акционером накануне банкротства в виде дивидендов во многих правопорядках признается недействительным и подлежит судебной оценке.
При этом арест активов не означает немедленных выплат. Принятые меры носят временный, обеспечительный характер. Тем не менее дело уже называют показательным: активы Google были арестованы сразу в двух иностранных юрисдикциях, включая государство, отнесенное Россией к «недружественным».
Ранее аналогичное решение в поддержку исполнения московского арбитража принял Верховный суд ЮАР. Во Франции же суд действовал в рамках стандартной процедуры, проверив наличие требований, связь спора с местной юрисдикцией и риск отчуждения имущества. Санкционные или политические аспекты на этой стадии не рассматривались.
Впереди — разбирательство по существу. Французскому суду предстоит оценить компетенцию российского суда, соблюдение процессуальных прав сторон и соответствие решения публичному порядку Франции и ЕС. Эти проверки строже, чем при наложении ареста, поэтому процесс может затянуться.
Google International и Google France сохраняют право обжаловать обеспечительные меры. Если же суд поддержит позицию российской стороны, арестованное имущество может быть обращено во взыскание, а полученные средства направлены на расчеты с кредиторами ООО «Гугл». Пока ни сама корпорация, ни ее французское подразделение публичных комментариев не дали.
