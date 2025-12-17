Телохранитель Фонарев предложил, как предотвратить нападения в школах

Предотвратить нападения на детей в школах, как утром 16 декабря в Одинцове, поможет работа с сотрудниками учебных заведений, сообщил в беседе с aif.ru президент Национальной Ассоциации Телохранителей (НАСТ) РФ Дмитрий Фонарев.
Таким образом специалист прокомментировал появившееся после нападения на школу видео. На кадрах видно, как охранник отвлек нападавшего девятиклассника, подошел к нему, но школьник успел распылить содержимое перцового баллончика ему в лицо и ударил ножом в спину.
После этого 15-летний подросток побежал за четвероклассником, который не успел спрятаться в классе. Последний от полученных ранений скончался.
«В таких ситуациях часто обвиняют директоров школ, но они не могут отвечать за полную безопасность детей в школах. Возникает вопрос: зачем тогда вообще нужна охрана в школах? В целом за такие инциденты ответственность несут охранные организации, которые взяли конкретную школу под свою охрану. Но и здесь множество важных уточнений. Например, мог ли охранник уследить за всем, что дети проносят в школу? Вряд ли, всех не досмотришь. Но он должен был подать сигнал тревоги при первом появлении угрозы», — отметил специалист.
Фонарев подчеркнул, что в подобных ситуациях охрана должна действовать по четно определенному плану, кроме того необходимо работать с сотрудниками школы еще до возникновения подобных ЧП.
«Должна быть работа с директорами, сотрудниками школ, потому что часто подобные преступления совершают те, кто уже отучился в школе, они возвращаются, важно понять почему», — отметил эксперт.
Напавший на школу в Одинцове ученик еще учился в девятом классе, но незадолго до трагедии он вел себя довольно странно, например, разослал одноклассникам 11-страничный манифест с нацистскими и ксенофобскими взглядамии и говорил учительнице, что скоро сядет в тюрьму.
