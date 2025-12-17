Телохранитель Фонарев предложил, как предотвратить нападения в школах

«В таких ситуациях часто обвиняют директоров школ, но они не могут отвечать за полную безопасность детей в школах. Возникает вопрос: зачем тогда вообще нужна охрана в школах? В целом за такие инциденты ответственность несут охранные организации, которые взяли конкретную школу под свою охрану. Но и здесь множество важных уточнений. Например, мог ли охранник уследить за всем, что дети проносят в школу? Вряд ли, всех не досмотришь. Но он должен был подать сигнал тревоги при первом появлении угрозы», — отметил специалист.