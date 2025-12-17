Ричмонд
На трассе Тюмень—Омск произошла жуткая авария, погиб водитель

Еще два человека доставлены в больницу.

Источник: Комсомольская правда

На 335-м километре трассы Тюмень—Омск произошла жуткая авария. Один из водителей, попавших в ДТП, погиб, еще двое доставлены в больницу.

По предварительным данным, автомобиль «Форд» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Даф». После этого в ДТП столкнулись еще три большегруза.

В результате водитель грузовика «Даф», 48-летний гражданин Казахстана, погиб на месте из-за полученных травм. Водители легкового автомобиля и еще одного грузовика доставлены в больницу.

Добавим, что официальной информации от полиции о данном ДТП пока не поступало, об инциденте вчера, 16 декабря, в 22:18 сообщил телеграм-канал «Инцидент-Омск».