На трассе Тюмень—Омск произошла жуткая авария, погиб водитель

На 335-м километре трассы Тюмень—Омск произошла жуткая авария. Один из водителей, попавших в ДТП, погиб, еще двое доставлены в больницу.
По предварительным данным, автомобиль «Форд» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Даф». После этого в ДТП столкнулись еще три большегруза.
В результате водитель грузовика «Даф», 48-летний гражданин Казахстана, погиб на месте из-за полученных травм. Водители легкового автомобиля и еще одного грузовика доставлены в больницу.
Добавим, что официальной информации от полиции о данном ДТП пока не поступало, об инциденте вчера, 16 декабря, в 22:18 сообщил телеграм-канал «Инцидент-Омск».