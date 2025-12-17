Красноярец, стрелявший на ул. Любы Шевцовой, попал в окна жилого дома

Напомним, 39-летний пьяный мужчина поссорился со своей супругой. В ходе конфликта женщина вышла из дома. В это время ее муж, взяв с собой ружье, проследовал за ней и открыл стрельбу. Как отмечают в СК края, мужчина не целился и попал в окна многоквартирного дома ул. Караульной. Никто не пострадал.
Сообщение о произошедшем поступило в полицию. Правоохранители совместно с силовиками задержали стрелявшего. Сейчас он находится под стражей. В СК России рассказали о возбуждении уголовного дела. Красноярец подозревается в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом из хулиганских побуждений.