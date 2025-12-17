Ричмонд
Красноярец, стрелявший на ул. Любы Шевцовой, попал в окна жилого дома

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Стали известны новые факты случившегося ночью 15 декабря в частном доме на ул. Любы Шевцовой Красноярска.

Источник: НИА Красноярск

Напомним, 39-летний пьяный мужчина поссорился со своей супругой. В ходе конфликта женщина вышла из дома. В это время ее муж, взяв с собой ружье, проследовал за ней и открыл стрельбу. Как отмечают в СК края, мужчина не целился и попал в окна многоквартирного дома ул. Караульной. Никто не пострадал.

Сообщение о произошедшем поступило в полицию. Правоохранители совместно с силовиками задержали стрелявшего. Сейчас он находится под стражей. В СК России рассказали о возбуждении уголовного дела. Красноярец подозревается в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом из хулиганских побуждений.