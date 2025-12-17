Россиянам рассказали о пользе армии, которая даст свои плоды спустя годы

Призывники в России накапливают пенсионные баллы за время срочной службы в армии, если у них есть периоды официальной работы до или после службы. Об этом рассказала сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова. По ее словам, эти баллы входят в расчет страховой пенсии и влияют на ее будущий размер.