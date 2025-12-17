Россиянам рассказали о пользе армии, которая даст свои плоды спустя годы

Срочная служба в армии дает пенсионные баллы, 1,8 — за год.
Призывники в России накапливают пенсионные баллы за время срочной службы в армии, если у них есть периоды официальной работы до или после службы. Об этом рассказала сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова. По ее словам, эти баллы входят в расчет страховой пенсии и влияют на ее будущий размер.
«За каждый календарный год срочной службы в армии призывник получит 1,8 пенсионного коэффициента». Они учитываются при расчете пенсии путем суммирования пенсионных коэффициентов". Тем не менее сенатор добавила, что для учетов баллов у призывника должна быть работа после прохождения срочной службы. В зачет идет и трудоустройство до армии.
Служба по призыву относится к так называемым нестраховым периодам. Они не дают страховых взносов, но государство устанавливает за них фиксированный размер пенсионных коэффициентов. Если гражданин отслужил один год, он получит 1,8 балла, два года — 3,6 балла.
По действующему законодательству, для назначения страховой пенсии по старости нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов. Баллы, начисленные за армию, суммируются с коэффициентами, полученными за работу, и помогают быстрее достичь необходимого порога. Размер будущей пенсии зависит от общего количества накопленных ИПК и стоимости одного пенсионного коэффициента на момент выхода на пенсию.
С 1 января 2026 года в России изменятся параметры страховой пенсии: ее проиндексируют на 7,6%, стоимость одного пенсионного балла вырастет до 156,76 рубля, а фиксированная выплата — до 9 584,69 рубля. Для назначения пенсии по старости по-прежнему потребуется не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Ранее в Госдуме обсуждали вопрос о предоставлении отсрочки от срочной службы для выпускников колледжей и вузов, сообщает RT.