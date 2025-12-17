Трамп заявил, что урегулирование на Украине близко

Ранее Трамп также оценил переговоры, которые прошли в Берлине между американской делегацией и президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп тогда положительно оценил ход беседы. В Кремле ранее отмечали, что Россия не получала новый документ по переговорам, но ряд ключевых вопросов по-прежнему требует обсуждения. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также говорил, что переговоры в целом проходят продуктивно, но пока рано говорить о том, что они идут «семимильными шагами».