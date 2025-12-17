Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что урегулирование на Украине близко

Президент США Дональд Трамп заявил, что мирное урегулирование на Украине близко. Об этом он сказал журналистам.

Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине — близко.

Президент США Дональд Трамп заявил, что мирное урегулирование на Украине близко. Об этом он сказал журналистам.

«Мирное урегулирование на Украине близко», — уточнил Трамп. Об этом он заявил в эфире Fox News.

Ранее Трамп также оценил переговоры, которые прошли в Берлине между американской делегацией и президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп тогда положительно оценил ход беседы. В Кремле ранее отмечали, что Россия не получала новый документ по переговорам, но ряд ключевых вопросов по-прежнему требует обсуждения. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также говорил, что переговоры в целом проходят продуктивно, но пока рано говорить о том, что они идут «семимильными шагами».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше