Попросил закурить и избил: мужчину приговорили к 10 годам за жесткое нападение на жителя Владивостока

По данным суда, в феврале мужчина подошел к прохожему возле дома на улице Шепеткова под предлогом просьбы закурить. В следующий момент он набросился на собеседника, несколько раз ударил его и забрал личные вещи. Ущерб составил около 50 тысяч рублей. После нападения пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами.