Попросил закурить и избил: мужчину приговорили к 10 годам за жесткое нападение на жителя Владивостока

Во Владивостоке суд вынес приговор по делу о жестком нападении на прохожего. На скамье подсудимых оказался 44-летний местный житель, который ранее уже привлекался к ответственности. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
По данным суда, в феврале мужчина подошел к прохожему возле дома на улице Шепеткова под предлогом просьбы закурить. В следующий момент он набросился на собеседника, несколько раз ударил его и забрал личные вещи. Ущерб составил около 50 тысяч рублей. После нападения пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами.
Врачи диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, кровоизлияние и перелом затылочной кости. Суд признал подсудимого виновным в разбое с опасным для жизни насилием и назначил ему 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Дополнительно мужчина должен выплатить штраф 200 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.