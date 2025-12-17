Ричмонд
Медсестра в КБР выплатит 9 млн рублей пострадавшим за заражение гепатитом и ВИЧ

Медсестра, осуждённая на 4 года за халатность, должна будет выплатить трём пострадавшим по 3 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на суд.

Источник: Life.ru

Решением суда частично удовлетворены иски о компенсации морального вреда, что обязывает осуждённую перечислить общую сумму в девять миллионов рублей пострадавшим.

Напомним, в Кабардино-Балкарии медсестру приговорили к четырём годам колонии за халатность, повлёкшую заражение более 70 человек ВИЧ и гепатитом С. В частном санатории Нальчика, где работала осужденная, в течение года не соблюдались базовые санитарные нормы: медицинские инструменты не стерилизовались должным образом, а одноразовые материалы использовались повторно. Уголовные дела против руководства санатория были закрыты из-за истечения сроков давности.

