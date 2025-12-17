Медсестра в КБР выплатит 9 млн рублей пострадавшим за заражение гепатитом и ВИЧ

Напомним, в Кабардино-Балкарии медсестру приговорили к четырём годам колонии за халатность, повлёкшую заражение более 70 человек ВИЧ и гепатитом С. В частном санатории Нальчика, где работала осужденная, в течение года не соблюдались базовые санитарные нормы: медицинские инструменты не стерилизовались должным образом, а одноразовые материалы использовались повторно. Уголовные дела против руководства санатория были закрыты из-за истечения сроков давности.