Два человека погибли в ДТП в Черепановском районе Новосибирской области

В результате аварии водитель и один пассажир автомобиля Toyota Allion скончались на месте.

Источник: Аргументы и факты

16 декабря 2025 года в 20:50 на территории Черепановского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Allion, мужчина 1970 года рождения, столкнулся с автомобилем Toyota Corolla, за рулем которого находилась женщина 1982 года рождения. Об этом сообщает ГАИ Новосибирской области.

В результате аварии водитель и один пассажир автомобиля Toyota Allion скончались на месте. Ещё один пассажир этого автомобиля получил травмы. Водитель Toyota Corolla был доставлен в медицинское учреждение, характер ее травм уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Ведется расследование для установления всех обстоятельств происшествия.