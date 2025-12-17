Два человека погибли в ДТП в Черепановском районе Новосибирской области

16 декабря 2025 года в 20:50 на территории Черепановского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Allion, мужчина 1970 года рождения, столкнулся с автомобилем Toyota Corolla, за рулем которого находилась женщина 1982 года рождения. Об этом сообщает ГАИ Новосибирской области.