В Кургане силовики добились новых ограничений в отношении арестованного экс-депутата Шиншина

Проблемы у депутата областной думы и предпринимателя Шиншина возникли после строительства защитной дамбы в Притобольном округе в конце 2024 года. Объект был возведен за шесть дней и стоил казне порядка 150 миллионов рублей. Следствие посчитало, что при этом были превышены полномочия некоторыми представителями администрации, а Шиншин мог быть пособником при нарушениях. При этом провластные источники заявляли, что насыпь функционирует и сделана, как надо. Это не помешало следователям добиться помещения Шиншина под стражу и возбудить в отношении него уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.