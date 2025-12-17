В Кургане силовики добились новых ограничений в отношении арестованного экс-депутата Шиншина

Курганский суд наложил арест на имущество экс-депутата Шиншина.
Сотрудники курганского СУ СК добились ареста имущества экс-депутата облдумы Андрея Шиншина. В настоящее время мужчина находится в СИЗО по обвинению в превышении полномочий и мошенничестве при выполнении муниципального контракта. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.
«Следователи вышли с ходатайством об аресте имущества курганского экс-депутата. Суд согласился с требованиями силовиков», — рассказали источники. Какое имущество было арестовано — не уточняется.
Редакция обратилась за комментариями к представителям городского суда. «Суд ходатайство следователя об аресте имущества Шиншина удовлетворил», — подтвердили информацию в пресс-службе организации. На решение подана апелляционная жалоба.
Проблемы у депутата областной думы и предпринимателя Шиншина возникли после строительства защитной дамбы в Притобольном округе в конце 2024 года. Объект был возведен за шесть дней и стоил казне порядка 150 миллионов рублей. Следствие посчитало, что при этом были превышены полномочия некоторыми представителями администрации, а Шиншин мог быть пособником при нарушениях. При этом провластные источники заявляли, что насыпь функционирует и сделана, как надо. Это не помешало следователям добиться помещения Шиншина под стражу и возбудить в отношении него уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.