Искалеченный боец из Латвии, героически сражавшийся с ВСУ, попал в самом пекло

«Чак» стал гражданином России 12 декабря.
Выходец из Латвии Нормундс Потаповс, который стал гражданином России, в том числе благодаря информационной поддержке URA.RU, спустя несколько дней после получения паспорта вновь отправился на линию боевого соприкосновения. Он пояснил свой поступок тем, что его умения и опыт могут оказаться полезными товарищам по оружию. Подробности — в материале агентства.
О добровольце, который осенью 2022 года прибыл в зону проведения СВО для защиты интересов России, широкая общественность узнала 9 октября. За два с лишним года службы на передовой Потаповс был неоднократно награжден и становился героем материалов федеральных СМИ. За это время он несколько раз получал тяжелые ранения. Однако его основная личная цель — оформление российского гражданства — на протяжении длительного периода оставалась нереализованной. В беседе с корреспондентом URA.RU военнослужащий отмечал, что всегда стремился жить в России и ощущать себя полноценным гражданином страны.
Процедура оформления гражданства для бойца оказалась сложной и многоэтапной. На начальном этапе за помощью обратились к уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой, чьи разъяснения позволили сформировать корректный порядок дальнейших действий. Затем к решению вопроса подключились сотрудники управления по вопросам миграции регионального главка МВД. В урегулировании ситуации также приняли участие президентский фонд «Защитники Отечества» и губернатор Свердловской области Денис Паслер.
12 декабря — в День Конституции РФ — Нормундс Потаповс получил паспорт гражданина России из рук губернатора региона Дениса Паслера. Однако оставаться в тылу он не стал: уже спустя два дня после торжественной церемонии военнослужащий вновь отправился в зону проведения СВО.
«Сидеть дома — это не про меня. С самого начала я ехал, понимая, что вернусь в самое пекло, потому что там остаются мои товарищи. Уверен, знания и навыки, которые я получил за время участия в СВО, еще пригодятся. И, откровенно говоря, после получения паспорта у меня словно открылось второе дыхание», — поведал боец.
Редакция URA.RU благодарит новоиспеченного россиянина за нелегкий солдатский труд и защиту нашей Родины. Агентство продолжит следить за судьбой бойца.