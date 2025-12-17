Искалеченный боец из Латвии, героически сражавшийся с ВСУ, попал в самом пекло

О добровольце, который осенью 2022 года прибыл в зону проведения СВО для защиты интересов России, широкая общественность узнала 9 октября. За два с лишним года службы на передовой Потаповс был неоднократно награжден и становился героем материалов федеральных СМИ. За это время он несколько раз получал тяжелые ранения. Однако его основная личная цель — оформление российского гражданства — на протяжении длительного периода оставалась нереализованной. В беседе с корреспондентом URA.RU военнослужащий отмечал, что всегда стремился жить в России и ощущать себя полноценным гражданином страны.