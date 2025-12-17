Дмитриев пояснил, как именно использование российских активов навредит самой Европе

ЕС и страны G7 ранее заморозили около 300 млрд евро российских активов, из которых 185 млрд евро размещены в бельгийском депозитарии Euroclear. Еврокомиссия добивается согласия стран на использование средств под видом «репарационного кредита» Украине. Однако не все согласны с планом ЕС. Параллельно с этим в Евросоюзе готовят 20-й пакет санкций против России, сообщает RT.