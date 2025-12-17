В Новосибирской области женщина сбила насмерть 11-летнего мальчика

Трагедия произошла в мае 2025 года в селе Баган Баганского района. Обвиняемая, не имея водительского удостоверения, управляла автомобилем и совершила наезд на 11-летнего мальчика, который пересекал дорогу на электрическом самокате. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте.
Следственные органы провели все необходимые мероприятия, собрав достаточные доказательства вины женщины. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. В ходе судебного разбирательства будет решаться вопрос о наказании за трагическое происшествие, унесшее жизнь ребенка.