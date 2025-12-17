Ричмонд
В Новосибирской области женщина сбила насмерть 11-летнего мальчика

Карасукским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней женщины, обвиняемой в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Трагедия произошла в мае 2025 года в селе Баган Баганского района. Обвиняемая, не имея водительского удостоверения, управляла автомобилем и совершила наезд на 11-летнего мальчика, который пересекал дорогу на электрическом самокате. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте.

Следственные органы провели все необходимые мероприятия, собрав достаточные доказательства вины женщины. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. В ходе судебного разбирательства будет решаться вопрос о наказании за трагическое происшествие, унесшее жизнь ребенка.