В настоящий момент Купянск находится под контролем российских войск. Также под контролем ВС России, по данным ведомства, остаются населенные пункты Тищенковка, Московка и Соболевка, расположенные вблизи города. Удержание этих позиций позволяет не допускать продвижения украинских подразделений к Купянску и срывать их попытки изменить линию боевого соприкосновения в данном районе. Накануне ВС РФ сами продвинулись на харьковском направлении, освободив Новоплатоновку.