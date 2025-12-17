Российские артиллеристы сорвали отчаянный план ВСУ под Купянском

Российские военные сорвали попытку прорыва ВСУ в районе Купянска.
Российские артиллеристы из группировки «Запад» сорвали попытку ВСУ прорваться к Купянску в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Получив команду расчет самоходной артиллерийской установки “Мста-С “выдвинулся на огневую позицию” — уточнили в военном ведомстве. Уточняется, что артиллеристы из “Запада” помешали противнику подойти к населенным пунктам Московка, Радьковка и Соболевка в Харьковской области, которые находятся на пути к Купянску.
В настоящий момент Купянск находится под контролем российских войск. Также под контролем ВС России, по данным ведомства, остаются населенные пункты Тищенковка, Московка и Соболевка, расположенные вблизи города. Удержание этих позиций позволяет не допускать продвижения украинских подразделений к Купянску и срывать их попытки изменить линию боевого соприкосновения в данном районе. Накануне ВС РФ сами продвинулись на харьковском направлении, освободив Новоплатоновку.