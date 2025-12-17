Пять способов уведомить военкомат о смене жительства, работы: советы, чтобы не получить штраф

Для уведомления можно лично посетить военкомат, либо отправить данные онлайн.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает административную ответственность за несообщение в военкомат о смене жительства. Ранее требование действовало только в период призывной кампании, но с 1 января 2026 года военнообязанные призываются на службу круглогодично, следовательно, обязательства сообщать военкомату о смене жительства также действуют круглый год. Какое наказание предусмотрено за непредоставление данных, а также пять способов уведомить военкомат о новом месте жительства — в материале URA.RU.
Наказание за необновленную информацию в военкомате.
Путин подписал закон о штрафах за неуведомление военкомата о своем переезде. «Внести изменение [в закон], исключив из него слова “в период проведения призыва”, — говорится в новом указе, который опубликован на официальном портале правовой информации. Речь идет о неуведомлении военкомата в течение трех месяцев после переезда.
За отказ от уведомления военкомата о выезде с места жительства более чем на три месяца будет назначен штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Штраф от 10 до 30 тысяч рублей грозит за неявку без уважительной причины в военкомат в установленный срок. Кроме того, если не сообщить в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы (учебы) или должности, то можно получить штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей.
Изменения актуальны для россиян с 16 до 55 лет, состоящие на воинском учете.
Штрафы предусмотрены не только за непредоставление данных о смене работы. Также в списке: изменение семейного положения положения, образования, места работы или учебы, должности, выезд за границу на срок более шести месяцев или возвращение в Россию после длительного отсутствия. Кроме того, предусмотрен штраф за неявку по повестке.
Как уведомить военкомат о переезде, смены работы или семейного статуса: пять способов.
Лично. Для этого необходимо прийти в военкомат в часы приема по новому месту жительства с паспортом, военным билетом и документом, который подверждает изменение данных. Через портал Госуслуг. На главной странице портала нужно перейти в раздел «Прочее» — «Регистрация» — «Воинский учет».Почтой. В этом случае в военкомат отправляется заказное письмо с уведомлением и описью вложения. Военнообязанный вправе отправить письмо до 23:59 последнего дня двухнедельного срока. Курьерской службой или через работодателя. Через представителя по доверенности. У представителя должна быть форма доверенности для предоставления интересов гражданина.
Какие документы необходимы.
В случае смены жительства нужно сообщить текущий адрес пребывания. В качестве подтверждения, что двухнедельный срок не пропущен, стоит сохранить договор аренды квартиры или данные о регистрации.
Если уведомление отправляется письмом, то в нем нужно указать военный комиссариат по месту воинского учета, свои ФИО, номер телефона и адрес регистрации, а также изменения в месте жительства. Если уведомление отправляется через представителя, его данные также нужны.