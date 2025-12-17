Пять способов уведомить военкомат о смене жительства, работы: советы, чтобы не получить штраф

За отказ от уведомления военкомата о выезде с места жительства более чем на три месяца будет назначен штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Штраф от 10 до 30 тысяч рублей грозит за неявку без уважительной причины в военкомат в установленный срок. Кроме того, если не сообщить в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы (учебы) или должности, то можно получить штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей.