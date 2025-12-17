В Омске завершено расследование дела о крушении поезда под Купино

Омская транспортная прокуратура завершила расследование резонансного инцидента на железной дороге. Уголовное дело по факту схода подвижного состава в районе станции Купино Западно-Сибирской железной дороги направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Обвинительное заключение утверждено в отношении и. о. директора ОАО «Купинская машинно-технологическая станция». Её обвиняют по части 1 статьи 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба.
По версии следствия, в сентябре 2024 года обвиняемая, будучи ответственным руководителем, не обеспечила содержание в исправном состоянии железнодорожных путей необщего пользования, примыкающих к станции Купино. Также она не организовала их должный технический осмотр.
Прямым следствием этих нарушений стал инцидент во время маневровых работ. Из-за неудовлетворительного состояния путей произошёл сход с рельсов четырёх грузовых вагонов с их последующим опрокидыванием.
Материальный ущерб, причинённый собственникам в результате крушения, следствие оценило более чем в 5,7 миллиона рублей. Эта сумма признана крупным ущербом, что и позволило возбудить уголовное дело по «транспортной» статье.
Уголовное дело уже направлено в Купинский районный суд Новосибирской области. Теперь судья будет решать вопрос о виновности или невиновности руководителя станции и о мере её ответственности.
