18-летний водитель «Хонды» погиб в аварии в Черемховском районе

Молодой человек получил серьезные травмы и скончался в автомобиле скорой медицинской помощи. Установлено, что погибший сел за руль, не имея водительского удостоверения. Сейчас госавтоинспекторы проводят проверку, во время которой выяснят все причины и обстоятельства произошедшего.