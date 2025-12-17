Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

18-летний водитель «Хонды» погиб в аварии в Черемховском районе

Парень не совладал с управление и слетел с дороги.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Черемховском районе 18-летний парень погиб в страшном ДТП. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, случилось все ночью 17 декабря на восьмом километре автодороги «Черемхово — Сибирь» около деревни Петровка.

— По предварительной информации, водитель автомобиля «Honda Orthia», двигаясь со стороны Черемхово в направлении Свирска, слишком разогнался, из-за чего не справился с управлением. Машина слетела с дороги и перевернулась, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Молодой человек получил серьезные травмы и скончался в автомобиле скорой медицинской помощи. Установлено, что погибший сел за руль, не имея водительского удостоверения. Сейчас госавтоинспекторы проводят проверку, во время которой выяснят все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Слюдянском районе два человека пострадали в аварии с участием грузовика.