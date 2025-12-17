18-летний водитель «Хонды» погиб в аварии в Черемховском районе

В Черемховском районе 18-летний парень погиб в страшном ДТП. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, случилось все ночью 17 декабря на восьмом километре автодороги «Черемхово — Сибирь» около деревни Петровка.
— По предварительной информации, водитель автомобиля «Honda Orthia», двигаясь со стороны Черемхово в направлении Свирска, слишком разогнался, из-за чего не справился с управлением. Машина слетела с дороги и перевернулась, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Молодой человек получил серьезные травмы и скончался в автомобиле скорой медицинской помощи. Установлено, что погибший сел за руль, не имея водительского удостоверения. Сейчас госавтоинспекторы проводят проверку, во время которой выяснят все причины и обстоятельства произошедшего.
