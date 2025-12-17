В башкирском селе сняли карантин по бешенству

В Башкирии официально сняли карантин в селе Кирдасово, расположенном в Абзелиловском районе. Напомним, ограничения были введены из-за выявленного там случая бешенства у животных. Соответствующий документ о снятии режима подписал глава республики.
Особый режим был установлен 14 октября этого года, как только лабораторно подтвердили опасное заболевание. Под ограничения тогда попала вся территория населенного пункта.
Теперь прежний указ главы Башкирии, который устанавливал карантинную зону, официально утратил свою силу.
