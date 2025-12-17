Ричмонд
Летевший из Алматы в столицу Казахстана самолет Air Astana подал сигнал бедствия

Самолет авиакомпании Air Astana, который совершал рейс из Алматы в столицу Казахстана, подал сигнал бедствия из-за задымления в салоне, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтранс.

Источник: Nur.kz

Как рассказали в Министерстве транспорта, сегодня в 07:38 часов при выполнении регулярного пассажирского рейса Алматы — Астана произошло авиационное событие с воздушным судном Airbus А321N EI-KDG авиакомпании Air Astana.

«Согласно представленной информации от Главного центра планирования воздушного движения РГП “Казаэронавигация”, экипаж воздушного судна объявил сигнал бедствия MAY-DAY из-за задымления в салоне. По предварительной информации, среди пассажиров и экипажа пострадавших нет. Посадка была совершена в 07:40 часов», — сказано в сообщении.

В целях обеспечения безопасности была задействована служба противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Алматы.

Сейчас сотрудниками Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте устанавливаются более подробные обстоятельства указанного авиационного события.