Летевший из Алматы в столицу Казахстана самолет Air Astana подал сигнал бедствия

Как рассказали в Министерстве транспорта, сегодня в 07:38 часов при выполнении регулярного пассажирского рейса Алматы — Астана произошло авиационное событие с воздушным судном Airbus А321N EI-KDG авиакомпании Air Astana.
«Согласно представленной информации от Главного центра планирования воздушного движения РГП “Казаэронавигация”, экипаж воздушного судна объявил сигнал бедствия MAY-DAY из-за задымления в салоне. По предварительной информации, среди пассажиров и экипажа пострадавших нет. Посадка была совершена в 07:40 часов», — сказано в сообщении.
В целях обеспечения безопасности была задействована служба противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Алматы.
Сейчас сотрудниками Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте устанавливаются более подробные обстоятельства указанного авиационного события.