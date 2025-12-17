Летевший из Алматы в столицу Казахстана самолет Air Astana подал сигнал бедствия

«Согласно представленной информации от Главного центра планирования воздушного движения РГП “Казаэронавигация”, экипаж воздушного судна объявил сигнал бедствия MAY-DAY из-за задымления в салоне. По предварительной информации, среди пассажиров и экипажа пострадавших нет. Посадка была совершена в 07:40 часов», — сказано в сообщении.