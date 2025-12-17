Расчёты ПВО уничтожили БПЛА в семи муниципалитетах Ростовской области

«В ст. Николаевская Константиновского района повреждено имущество частного предприятия. По предварительным данным люди не пострадали. Информация о последствиях на земле будет уточняться», — уточнил Слюсарь.
Ранее в Славянском районе Краснодарского края сработали системы противовоздушной обороны. Очевидцы сообщали о взрывах и вспышках в небе, а также о зареве от возможного пожара в одном из населённых пунктов. В результате падения обломков украинских дронов пострадали два человека. Обломки беспилотников были обнаружены в частном секторе Славянска-на-Кубани и в посёлке Прибрежный. В отдельных зданиях выбиты окна, повреждены крыши, отмечены сбои в электроснабжении.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.