Москвич получил два года тюрьмы за стрельбу по людям на самокатах

4 августа прошлого года москвич выстрелил из пневматического оружия в сторону группы людей на самокатах во время конфликта в Верхнем Михайловском переулке. Один из них получил ранение, ему на месте была оказана медицинская помощь. Стрелявший с места происшествия скрылся, позже его задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.