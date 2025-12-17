Ричмонд
Москвич получил два года тюрьмы за стрельбу по людям на самокатах

Столичный суд приговорил мужчину к двум годам тюрьмы за стрельбу по людям на самокатах. Это следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

4 августа прошлого года москвич выстрелил из пневматического оружия в сторону группы людей на самокатах во время конфликта в Верхнем Михайловском переулке. Один из них получил ранение, ему на месте была оказана медицинская помощь. Стрелявший с места происшествия скрылся, позже его задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В суде мужчина признал вину частично. Он компенсировал потерпевшим моральный вред. Суд отклонил ходатайство одного из потерпевших о прекращении уголовного преследования в связи с примирением сторон.

— Признать виновным и назначить наказание по части 2 статьи 213 УК России «Хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия» в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — сказано в материалах.

Фигуранта взяли под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу, говорится в статье.

