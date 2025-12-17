Омича винят в превращении своей бани в кровавую

В Тюкалинском городском суде в среду, 17 декабря 2025 года, анонсировали процесс по обвинению 43-летнего местного жителя в убийстве. Согласно представленному описанию, кровавое действо развернулось в бане, принадлежащей фигуранту уголовного дела.
«43-летний житель города Тюкалинска обвиняется в том, что 18.06.2025 в вечернее время, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в помещении бани своего домовладения на почве неприязненных отношений нанес 51-летней потерпевшей один удар ножом в область грудной клетки», — приводится в публикации версия обвинения.
Уточняется, что женщина скончалась на месте происшествия. О дальнейших событиях в преддверии анонсируемого разбирательства не сообщается, также не раскрыта версия случившегося от обвиняемого гражданина.
Процесс, по данным пресс-службы Тюкалинского городского суда, стартует 25 декабря 2025 года.
