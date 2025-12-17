Омича винят в превращении своей бани в кровавую

«43-летний житель города Тюкалинска обвиняется в том, что 18.06.2025 в вечернее время, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в помещении бани своего домовладения на почве неприязненных отношений нанес 51-летней потерпевшей один удар ножом в область грудной клетки», — приводится в публикации версия обвинения.