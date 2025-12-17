Омича обвиняют в хищении 85 тысяч рублей через фишинговые сайты

Он находил в интернете объявления о продаже товаров и вступал в переписку с продавцами. Предлагал оформить так называемую «безопасную сделку» для гарантии оплаты. Для этого создавал поддельные (фишинговые) сайты, имитирующие платёжные сервисы, и отправлял на них ссылки доверчивым гражданам.