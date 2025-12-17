Омича обвиняют в хищении 85 тысяч рублей через фишинговые сайты

В Омске завершено расследование уголовного дела о серии хищений с использованием интернет-мошенничества. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение в отношении 24-летнего местного жителя. Его обвиняют в краже в особо крупном размере.
По версии следствия, мужчина был участником преступной группы, специализировавшейся на дистанционных хищениях. Его роль заключалась в поиске жертв и их «разводе».
Он находил в интернете объявления о продаже товаров и вступал в переписку с продавцами. Предлагал оформить так называемую «безопасную сделку» для гарантии оплаты. Для этого создавал поддельные (фишинговые) сайты, имитирующие платёжные сервисы, и отправлял на них ссылки доверчивым гражданам.
На этих фальшивых страницах потерпевшие, ничего не подозревая, вводили данные своих банковских карт и одноразовые коды подтверждения. Этого было достаточно, чтобы мошенники получили полный доступ к счетам и моментально списали деньги.
Жертвами этой схемы стали 18 омичей. Общая сумма похищенных средств превысила 85 тысяч рублей. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы. Следствие отмечает, что обвиняемый полностью признал свою вину и полностью возместил причинённый материальный ущерб всем потерпевшим. Это смягчающее обстоятельство будет учитываться судом.
