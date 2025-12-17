Ричмонд
Бастрыкин поставил на контроль расследование ДТП с вахтовиками в Башкирии

Пострадали несколько человек.

Источник: Соцсети

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании аварии с участием пассажирского микроавтобуса, в которой пострадали вахтовики.

ДТП произошло 16 декабря в Краснокамском районе. Два человека в итоге получили травмы. Их доставили в больницу.

Региональный СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по РБ Владимиру Архангельскому представить доклад о расследовании и установленных обстоятельствах.