МВД назвало белоруса, за информацию о котором ФБР было готово платить $2,5 млн

Источник: Комсомольская правда

Министерство внутренних дел назвало белоруса, за информацию о котором ФБР было готово платить $2,5 млн. Как сообщили БелТА в пресс-службе МВД, речь идет о Владимире Кадария.

Белорусские правоохранители смогли выйти на его цифровой след. Кадария — один из самых разыскиваемых хакеров в мире. Он известен в криминальном мире как разработчик вредоносных программ, которые применяли в 40% всех кибератак на серверы банков и процессинговых центров.

Эта информация, включая стоимость сведений о фигуранте, которая была заявлена Федеральным бюро расследований США, озвучена в контексте новостей о ликвидации в Беларуси международного финансового сервиса криминального киберсообщества. Данная структура обслуживали хакеров мира, позволяя скрыть украденное. Причем речь шла именно о выводе крупных сумм, а также о взаимодействии с крупнейшими наркосайтами.

«Перекрыв нелегальные денежные потоки, правоохранители обратили в доход государства свыше Br100 млн. На скамье подсудимых оказались не только владельцы подпольного банка, но и ряд клиентов. В их числе и самые разыскиваемые кибердельцы на планете. Распутывать криминальный клубок оперативники начали еще в 2018 году, первую зацепку получив от американских стражей порядка», — рассказали в пресс-службе МВД.

Ранее сообщалось, что группы по борьбе с дронами появятся Минске в дни Всебелорусского народного собрания 18 и 19 декабря. А милиция усилила контроль и проверки грузовиков в Минске, объяснив причину.

Тем временем Александр Лукашенко ввел новые требования к ломбардам о возмещении убытков покупателям.

Также мы рассказывали, что пара из Несвижа пошла на кладбище с деньгами, а ушла без них из-за одной встречи.

