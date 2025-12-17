МВД назвало белоруса, за информацию о котором ФБР было готово платить $2,5 млн

«Перекрыв нелегальные денежные потоки, правоохранители обратили в доход государства свыше Br100 млн. На скамье подсудимых оказались не только владельцы подпольного банка, но и ряд клиентов. В их числе и самые разыскиваемые кибердельцы на планете. Распутывать криминальный клубок оперативники начали еще в 2018 году, первую зацепку получив от американских стражей порядка», — рассказали в пресс-службе МВД.