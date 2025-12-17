МВД назвало белоруса, за информацию о котором ФБР было готово платить $2,5 млн

Белорусские правоохранители смогли выйти на его цифровой след. Кадария — один из самых разыскиваемых хакеров в мире. Он известен в криминальном мире как разработчик вредоносных программ, которые применяли в 40% всех кибератак на серверы банков и процессинговых центров.
Эта информация, включая стоимость сведений о фигуранте, которая была заявлена Федеральным бюро расследований США, озвучена в контексте новостей о ликвидации в Беларуси международного финансового сервиса криминального киберсообщества. Данная структура обслуживали хакеров мира, позволяя скрыть украденное. Причем речь шла именно о выводе крупных сумм, а также о взаимодействии с крупнейшими наркосайтами.
«Перекрыв нелегальные денежные потоки, правоохранители обратили в доход государства свыше Br100 млн. На скамье подсудимых оказались не только владельцы подпольного банка, но и ряд клиентов. В их числе и самые разыскиваемые кибердельцы на планете. Распутывать криминальный клубок оперативники начали еще в 2018 году, первую зацепку получив от американских стражей порядка», — рассказали в пресс-службе МВД.
