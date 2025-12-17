Дома на Тукаева в Уфе уйдут под снос ради будущего кампуса

В Уфе для возведения Межвузовского кампуса в рамках Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) потребуется освободить землю. Власти республики решили изъять для государственных нужд несколько участков вместе с постройками на них. Официальное распоряжение уже опубликовано на портале правовой информации Башкирии.
Из документов следует, что речь идет о земле и жилых домах, которые находятся на улице Тукаева под номерами 1 и 3. Также с этой территории планируется перенести одно сооружение связи, чтобы освободить площадку для стройки. Ответственность за всю процедуру, которая будет проводиться по правилам Земельного кодекса, возложили на Министерство земельного и имущественных отношений региона. Затраты на эти мероприятия лягут на республиканский бюджет, курировать этот вопрос будет Министерство финансов РБ.
Сам Межвузовский кампус Евразийского НОЦ задуман как современный центр притяжения для студентов и науки. Вторая очередь проекта, которая сейчас готовится, включает семь высотных башен — от 10 до 29 этажей. Их объединит общее основание — стилобат. Каждой башне решено присвоить имя одного из великих ученых: Пифагора, Аристотеля, Авиценны, Шэня Ко, Дмитрия Менделеева, Владимира Вернадского и Константина Циолковского. Внутри разместятся не только жилые комнаты для студентов, но и пространства для занятий спортом и творчеством.
Планируется, что объект примут в эксплуатацию до конца 2027 года. В итоге обе очереди масштабного кампуса займут более 142 тысяч квадратных метров на южном склоне уфимского рельефа. На реализацию всего проекта направят около 27 миллиардов рублей.
