Дома на Тукаева в Уфе уйдут под снос ради будущего кампуса

Из документов следует, что речь идет о земле и жилых домах, которые находятся на улице Тукаева под номерами 1 и 3. Также с этой территории планируется перенести одно сооружение связи, чтобы освободить площадку для стройки. Ответственность за всю процедуру, которая будет проводиться по правилам Земельного кодекса, возложили на Министерство земельного и имущественных отношений региона. Затраты на эти мероприятия лягут на республиканский бюджет, курировать этот вопрос будет Министерство финансов РБ.