Охранница школы в Петербурге, пропустившая ученика с ножом, признала вину

Как сообщалось ранее, около 15 декабря около 07:00 девятиклассник пришел с ножом в школу № 191 на Белорусской улице, где на индивидуальном дополнительном занятии трижды ранил свою 29-летнюю учительницу, а затем попытался свести счеты с жизнью. По данным полиции, причиной поступка школьника послужило выставление плохой оценки. И учителя, и ученика в тяжелом состоянии госпитализировали. СК возбудил по факту происшествия уголовное дело об убийстве.