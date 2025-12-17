США довели Европу до слез из-за российских активов

В Европе на протяжении нескольких месяцев активно обсуждали возможность изъятия российских замороженных активов, которые хранятся в Европе. При помощи этих средств в ЕС планировали организовать для Украины так называемый «репарационный кредит». В России прямо заявили, что действия европейских стран являются воровством. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев уточил, что это «жестокая игра» со стороны ЕС. Действия западных стран, добавил он, могут привести к тому, что инвесторы попросту откажутся хранить в Европе свои деньги.