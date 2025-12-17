Омич похитил 85 тысяч рублей через фишинговые сайты

Прокуратура направила в суд уголовное дело 24-летнего омича. С помощью фишинговых сайтов он похитил у 18 человек 85 тысяч рублей.
Парень искал в интернете частные объявления о продаже тех или иных вещей и связывался с продавцами. Он убеждал их, что хочет эту вещь купить, а чтобы сделка прошла безопасно, нужно заполнить форму на специальном сайте.
«Доверчивые граждане на этих веб-страницах вводили свои персональные данные, в том числе о своих банковских картах, предоставляя тем самым к ним доступ, сообщали поступившие коды, подтверждая банковскую операцию по списанию денежных средств со своих счетов», — сообщили подробности в прокуратуре Омской области.
Ущерб потерпевшим обвиняемый возместил, вину признал полностью. Санкция статьи «Кража» предусматривает до шести лет лишения свободы.