Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омич похитил 85 тысяч рублей через фишинговые сайты

Потерпевшими по делу стали 18 человек.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура направила в суд уголовное дело 24-летнего омича. С помощью фишинговых сайтов он похитил у 18 человек 85 тысяч рублей.

Парень искал в интернете частные объявления о продаже тех или иных вещей и связывался с продавцами. Он убеждал их, что хочет эту вещь купить, а чтобы сделка прошла безопасно, нужно заполнить форму на специальном сайте.

«Доверчивые граждане на этих веб-страницах вводили свои персональные данные, в том числе о своих банковских картах, предоставляя тем самым к ним доступ, сообщали поступившие коды, подтверждая банковскую операцию по списанию денежных средств со своих счетов», — сообщили подробности в прокуратуре Омской области.

Ущерб потерпевшим обвиняемый возместил, вину признал полностью. Санкция статьи «Кража» предусматривает до шести лет лишения свободы.