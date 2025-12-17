Новая подробность нападения в петербургской школе: охранница признала вину

Стало известно о признании вины сотрудницей охраны школы в Петербурге, которая пропустила ученика с ножом несмотря на сработавшие металлодетекторы. Ее действия стали предметом отдельного уголовного разбирательства, передает ТАСС.
По данным правоохранительных органов, охранница частного предприятия признала вину по делу об оказании услуг с нарушением требований безопасности. Женщина задержана и помещена в изолятор временного содержания. В ближайшее время суду предстоит определить меру пресечения.
Речь идет о происшествии, случившемся в школе № 191 на Белорусской улице. Около 07:00 девятиклассник пришел на индивидуальное занятие, имея при себе нож. На входе он не был остановлен, хотя рамки металлодетекторов подали сигнал. В помещении школы подросток трижды ударил ножом 29-летнюю учительницу, после чего попытался покончить с собой. По предварительным данным, поводом для нападения стала неудовлетворительная оценка.
Пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. К вечеру 16 декабря состояние школьника позволило доставить его на допрос в качестве подозреваемого. Однако он отказался давать показания, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя. После этого подростка поместили в изолятор временного содержания.
Во вторник следствие завело второе уголовное дело — по факту оказания охранных услуг с нарушением требований безопасности. В его рамках и была задержана сотрудница охранной организации, находившаяся на посту в день нападения.
