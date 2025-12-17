Новая подробность нападения в петербургской школе: охранница признала вину

Речь идет о происшествии, случившемся в школе № 191 на Белорусской улице. Около 07:00 девятиклассник пришел на индивидуальное занятие, имея при себе нож. На входе он не был остановлен, хотя рамки металлодетекторов подали сигнал. В помещении школы подросток трижды ударил ножом 29-летнюю учительницу, после чего попытался покончить с собой. По предварительным данным, поводом для нападения стала неудовлетворительная оценка.