Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новая подробность нападения в петербургской школе: охранница признала вину

Стало известно о признании вины сотрудницей охраны школы в Петербурге, которая пропустила ученика с ножом несмотря на сработавшие металлодетекторы.

Стало известно о признании вины сотрудницей охраны школы в Петербурге, которая пропустила ученика с ножом несмотря на сработавшие металлодетекторы. Ее действия стали предметом отдельного уголовного разбирательства, передает ТАСС.

По данным правоохранительных органов, охранница частного предприятия признала вину по делу об оказании услуг с нарушением требований безопасности. Женщина задержана и помещена в изолятор временного содержания. В ближайшее время суду предстоит определить меру пресечения.

Речь идет о происшествии, случившемся в школе № 191 на Белорусской улице. Около 07:00 девятиклассник пришел на индивидуальное занятие, имея при себе нож. На входе он не был остановлен, хотя рамки металлодетекторов подали сигнал. В помещении школы подросток трижды ударил ножом 29-летнюю учительницу, после чего попытался покончить с собой. По предварительным данным, поводом для нападения стала неудовлетворительная оценка.

Пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. К вечеру 16 декабря состояние школьника позволило доставить его на допрос в качестве подозреваемого. Однако он отказался давать показания, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя. После этого подростка поместили в изолятор временного содержания.

Во вторник следствие завело второе уголовное дело — по факту оказания охранных услуг с нарушением требований безопасности. В его рамках и была задержана сотрудница охранной организации, находившаяся на посту в день нападения.

Читайте также: Раскрыто, кому отойдет трехэтажная квартира художника Сафронова у Кремля.