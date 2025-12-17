Силы ПВО за ночь сбили 94 украинских дрона над территорией России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 94 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в среду, 17 декабря, сообщили в Минобороны РФ.
Так, 31 беспилотник уничтожили над Краснодарским краем, 22 — над Ростовской областью, 10 — над Воронежской областью.
По восемь дронов ликвидировали над Саратовской областью, а также акваторией Азовского и Черного морей.
Кроме того, четыре БПЛА зафиксировали над Волгоградской областью, три — над Брянской областью, уточнили в Telegram-канале ведомства.
В этот же день взрывы гремели в Славянском районе Краснодарского края. Средства противовоздушной обороны уничтожали воздушные цели. Они работали по украинским дронам-камикадзе.
Кроме того, взрывы прозвучали в пригороде Ейска Краснодарского края. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны также отражали воздушную атаку.