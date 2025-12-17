Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жильцы лишились 17,6 млн рублей: в Челябинске до суда дошло дело о мошенничестве в управляющих компаниях

В Челябинске руководительницы УК пойдут под суд за похищение 17,6 млн.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске в суд передают уголовное дело двух женщин, работавших сразу в нескольких управляющих компаниях. Горожанок обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Женщины — директриса и начальница планово-экономического отделов упраявляек «Парк-Сервис», «Домоуправ-Челябинск», и «Домоуправ-Сервис». По версии следствия, в 2022—2023 годах челябинки составили поддельные документы о починке крыш и подъездов домов. Деньги, якобы пошедшие на оплату ремонта, сообщницы просто взяли себе. Со счетов управляек в результате пропало 17,6 млн рублей.

— На имущество женщин стоимостью свыше 6,6 млн рублей наложен арест, — рассказали в Генпрокуратуре.