Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет компании Air Astanа экстренно сел в Алма-Ате из-за задымления на борту

Самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс Алма-Аты — Астана, совершил экстренную посадку в аэропорте отправления из-за задымления на борту. Об этом 17 декабря сообщило министерство транспорта Казахстана.

Источник: RUNGROJ YONGRIT/EPA/TASS

«Согласно представленной информации от Главного центра планирования воздушного движения РГП (республиканское государственное предприятие. — Ред.) “Казаэронавигация”, экипаж ВС (воздушного судна. — Ред.) объявил сигнал бедствия MAY-DAY, из-за задымления в салоне воздушного судна», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По предварительной информации, среди пассажиров и экипажа пострадавших нет.

Сообщение о задымлении было отправлено в 07:38 по местному времени, в 05:38 по мск. Через две минуты, в 07:40 по местному времени, в 05:40 по мск, воздушное судно совершило посадку в аэропорте Алма-Аты. В целях обеспечения безопасности была задействована служба противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов.