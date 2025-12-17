Самолет компании Air Astanа экстренно сел в Алма-Ате из-за задымления на борту

Сообщение о задымлении было отправлено в 07:38 по местному времени, в 05:38 по мск. Через две минуты, в 07:40 по местному времени, в 05:40 по мск, воздушное судно совершило посадку в аэропорте Алма-Аты. В целях обеспечения безопасности была задействована служба противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов.