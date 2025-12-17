Назван возможный срок подростку за нападение с ножом в школе Одинцово

По практике подобных дел суды чаще всего назначают наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 9 лет. Отбывать его несовершеннолетние направляются в воспитательные колонии. После достижения 18-летнего возраста осужденный, как правило, еще некоторое время остается в таком учреждении, после чего может быть переведен в колонию общего режима.