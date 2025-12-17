Назван возможный срок подростку за нападение с ножом в школе Одинцово

Подростку, устроившему нападение с ножом в Успенской средней школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа, может грозить до 10 лет лишения свободы. Такой сценарий возможен при условии, что его признают вменяемым.
Адвокат и юрист Вадим Багатурия указывает, что уголовная ответственность за подобные преступления наступает с 14 лет. В зависимости от квалификации содеянного речь может идти о нападении с применением оружия, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, либо об умышленном убийстве. Во всех этих случаях максимальный срок наказания для несовершеннолетнего не превышает 10 лет лишения свободы.
Ключевым этапом расследования станет психологическая и психиатрическая экспертиза. Если специалисты признают подростка невменяемым, уголовного наказания не последует — вместо этого его направят на принудительное лечение в специализированное медицинское учреждение.
По практике подобных дел суды чаще всего назначают наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 9 лет. Отбывать его несовершеннолетние направляются в воспитательные колонии. После достижения 18-летнего возраста осужденный, как правило, еще некоторое время остается в таком учреждении, после чего может быть переведен в колонию общего режима.
Уголовное дело было возбуждено после нападения, произошедшего в школе Одинцовского городского округа. В результате инцидента один ученик погиб, второй получил ранения, также пострадал сотрудник охраны. Следственные действия по делу продолжаются.
