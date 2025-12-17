Юрист Багатурия: Напавшему на школу в Одинцово подростку грозит максимум 10 лет

Подростку, напавшему с ножом на школу в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа, может грозить до десяти лет лишения свободы. Об этом заявил адвокат и юрист Вадим Багатурия.
Он пояснил, что если по итогам экспертизы подростка признают невменяемым, его направят на принудительное медицинское лечение вместо уголовного наказания.
Юрист отметил, что по подобным делам суды обычно назначают лишение свободы на срок от восьми до девяти лет.
Также он уточнил, что в таком случае подростка отправят в детскую воспитательную колонию. После достижения совершеннолетия он проведет там еще один год, после чего его переведут в колонию общего режима, передает NEWS.ru.
Школьник с ножом ворвался в школу утром. Он ранил несколько человек. Один из школьников скончался. Злоумышленник взял в заложники одного из учеников и заперся с ним в кабинете. Спустя время подростка задержали силовики.
Правоохранители опубликовали видео из Успенской школы в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа, где подросток убил ребенка.
На произошедшую ситуацию отреагировала детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова. Она заявила, что всем пострадавшим окажут необходимую помощь. Глава Московской области Андрей Воробьев также подчеркнул, что преступление, произошедшее в учебном учреждении, — «запредельная жестокость». Губернатор добавил, что семья погибшего ребенка получит необходимую помощь.