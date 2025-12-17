Ричмонд
Челябинца отправили в колонию строгого режима за пьяную поездку по городу на мотоблоке

Кроме того, мотоблок конфискован в доход государства.

Источник: Freepik

Жителя Челябинской области отправили в колонию строгого режима за пьяную поездку по городу на мотоблоке, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло в Пласте 15 июня 2025 года. Из материалов дела следует, что 34-летний мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент решил покататься на мотоблоке с одноосным прицепом, но путешествие прервали инспекторы ДПС.

В итоге на южноуральца завели уголовное дело по части 1 статьи 264.1, а суд признал его виновным в управлении механическим транспортным в состоянии опьянения. Ранее фигуранта привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Мужчине с учетом всех обстоятельств определили восемь месяцев в колонии строгого режима, а также на два года лишили водительских прав. Кроме того, мотоблок конфискован в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Челябинский областной суд.