Пенсионерка погибла при пожаре в частном доме в Уфе

Ночной пожар в Уфе унес жизнь пожилой женщины.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе произошел смертельный пожар. В своем телеграм-канале глава администрации Октябрьского района Антон Тарасов сообщил, что жертвой трагедии оказалась пожилая женщина.

По его словам, пожар вспыхнул в ночь на среду в одном из частных домов, расположенном на улице Белоозерской в микрорайоне Тужиловка. В ходе тушения пожарные обнаружили тело 71-летней хозяйки дома.

Огонь оперативно был потушен, а для выяснения всех обстоятельств происшествия на место выехал дознаватель МЧС.

