Прятали мефедрон под обшивкой багажника: ФСБ задержала наркокурьеров на курганской трассе

В Далматовском округе сотрудники ФСБ поймали трех наркокурьеров.
В Курганской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность трех наркокурьеров, которые перевозили синтетические наркотики в особо крупном размере и сбывали их бесконтактным способом через нелегальные интернет-магазины. Операцию провели на трассе, мефедрон нашли под обшивкой багажника автомобиля преступников. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ФСБ по Курганской области.
«Фигурантов, один из которых является жителем Воронежа, двое — Набережных Челнов, задержали в разное время на разных участках трассы Курган-Екатеринбург в Далматовском муниципальном округе. В мероприятиях принимали участие сотрудники УФСБ России по Курганской области и спецподразделения Росгвардии. Во время досмотра автомобилей сотрудниками органов безопасности обнаружены пакеты с наркотическим средством мефедрон общей массой 4 кг. Наркотик курьеры перевозили в тайниках, оборудованных под обшивкой багажника и в нише под пассажирскими сидениями», — рассказали силовики.
Изъятый мефедрон был рассчитан на несколько сотен разовых доз. Наркокурьеры планировали доставить партии в Курган и Набережные Челны для дальнейшего сбыта через закрытые интернет-площадки с использованием системы закладок. ФСБ уточняет, что двое из задержанных уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления в сфере оборота наркотиков.
Возбуждено уголовное дело. Всем троим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в соседнем регионе силовики также фиксировали рост распространения синтетических наркотиков: совместная операция ГУФСИН и уголовного розыска Екатеринбурга привела к раскрытию крупной сети сбыта, установлению более 250 эпизодов преступлений и изъятию свыше килограмма синтетики. Всем тогдашним фигурантам нового уголовного дела уже были предъявлены обвинения.