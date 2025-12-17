Прятали мефедрон под обшивкой багажника: ФСБ задержала наркокурьеров на курганской трассе

«Фигурантов, один из которых является жителем Воронежа, двое — Набережных Челнов, задержали в разное время на разных участках трассы Курган-Екатеринбург в Далматовском муниципальном округе. В мероприятиях принимали участие сотрудники УФСБ России по Курганской области и спецподразделения Росгвардии. Во время досмотра автомобилей сотрудниками органов безопасности обнаружены пакеты с наркотическим средством мефедрон общей массой 4 кг. Наркотик курьеры перевозили в тайниках, оборудованных под обшивкой багажника и в нише под пассажирскими сидениями», — рассказали силовики.